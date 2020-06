2 giugno: Anpi Roma, celebrata festa Repubblica onorando le madri costituenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare la festa della Repubblica, "stamattina abbiamo ricordato a Roma e a Palestrina 5 delle 21 madri costituenti". È quanto si legge in una nota dell'Anpi provinciale di Roma. "Le cerimonie sono iniziate alle 10,30 presso il famedio del Pci al cimitero del Verano dove riposano Nadia Gallico Spano e Nilde Iotti. Sempre al Verano ci siamo poi recati sulla tomba di Adele Bei. Successivamente siamo andati al cimitero Flaminio di Prima Porta per rendere omaggio a Maria De Unterrichter Jervolino". "Nel frattempo nel Comune di Palestrina - prosegue il comunicato - le sezioni locali dell'Anpi insieme ad Amalia Perfetti dell'Anpi provinciale e alle amministrazioni comunali del territorio hanno ricordato Maria Angela Guidi Cingolani, che di Palestrina fu sindaco durante gli anni della ricostruzione. Oltre all'Anpi, coordinata per l'occasione da Marina Pierlorenzi della presidenza romana e per la quale erano presenti anche i due vicepresidenti nazionali Gianfranco Pagliarulo ed Emilio Ricci, hanno preso parte alle cerimonie il Comune di Roma rappresentato da Maria Teresa Zotta, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello; per la Regione Lazio era presente Marta Bonafoni, Livia Turco per la fondazione Iotti, l'associazione nazionale partigiani cristiani e l'associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, Rosa Russo Jervolino e gli altri familiari delle donne che hanno scritto la Costituzione. È stata una giornata importante e significativa, che continua il percorso di ricerca storica e di progetti didattici a cura del coordinamento Donne e del gruppo scuola dell'Anpi di Roma sulle madri costituenti, il quale si svolge tutto l'anno coinvolgendo molti istituti di Roma e provincia".(Com)