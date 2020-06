Usa: ministro Esteri tedesco Maas, proteste pacifiche comprensibili e più che legittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste pacifiche contro il razzismo in corso negli Stati Uniti, scatenate dalla morte dell'afroamericano George Floyd mentre era in custodia della polizia di Minneapolis, sono “comprensibili e più che legittime”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas durante la conferenza stampa con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba, che ha incontrato oggi a Berlino. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Maas ha affermato: “Per noi, indipendentemente da dove si manifesti la violenza nelle strade, vale il principio che la protesta pacifica sia sempre possibile, ma deve essere pacifica, e quella che osserviamo negli Stati Uniti, con numerosi gesti commoventi anche da parte della polizia, è comprensibile e più che legittima”. Maas ha aggiunto: “Auspico che le proteste pacifiche non degenerino ulteriormente nella violenza e, ancor più, facciano la differenza negli Stati Uniti”. (Geb)