G7: Borrell, prerogativa presidenza è emettere inviti, non cambiare formato

- Sta alla presidenza del G7 formulare degli inviti agli ospiti, ma non cambiare il formato del G7. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che ha speigato che l'Ue considera "che il formato del G7 sia una cornice multilaterale vitale tra paesi guidati da valori, interessi e impegni condivisi" e che "la collaborazione tra partner con idee simili è anche più importante in momenti così difficili". Borrell ha ricordato che "la partecipazione della Russia a quello che un tempo era il G8 è stata sospesa fino a quando la Russia non cambierà rotta e la situazione permetterà al G8 di avere di nuovo discussioni rilevanti", ma "attualmente questo non il caso", ha aggiunto. "Vorrei anche sottolineare che è prerogativa della presidenza del G7, quindi in questo caso degli Usa, emettere inviti agli ospiti", ma non lo è quella di "cambiare la membership o il formato su base permanente", ha aggiunto. (Beb)