Coronavirus: sindaco Anzio, nessun nuovo caso, stabili a 19 i positivi

- Anche nella giornata di oggi, tra i residenti, non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Anzio, Candido De Angelis. "Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio - spiega - in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, restano diciannove (14 in isolamento domiciliare, 4 presso la clinica Villa dei Pini, dove ad oggi risultano ricoverati anche 15 pazienti positivi provenienti da altri Comuni ed 1 presso una residenza per anziani)".(Com)