Donbass: ministro Esteri ucraino, presto colloqui nel Formato Normandia

- I ministri degli Esteri dei paesi parte del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) dovrebbero avere dei colloqui molto presto per continuare il dialogo sul Donbass. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che a Berlino ha incontrato oggi l'omologo tedesco Heiko Maas. Kuleba ha parlato di un confronto nel Formato Normandia in programma prossimamente per prendere decisioni in grado di riportare la pace nel Donbass.(Res)