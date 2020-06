Ostia: Colosimo-Malara (Fd'I), insulti a Meloni su muro ristorante, gesto vile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insulti a Giorgia Meloni apparsi questa mattina sul muro di fronte a un ristorante di Ostia "rappresentano un gesto vile di chi non conosce il valore della democrazia e della politica". Lo scrivono, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, e il capogruppo di Fd'I in X municipio, Pietro Malara. "Come patrioti e rappresentanti della destra italiana - aggiungono - non ci faremo certo intimidire da vigliacche scritte sui muri, ma ci stringeremo ancora di più accanto alla nostra leader che è per noi motivo di orgoglio e di vanto". (Com)