2 giugno: Fratoianni (Leu) su corteo destra a Roma, irresponsabili senza tutele e protezione

- Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha definito irresponsabili il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni "che chiamano in piazza qualche centinaio di persone, ammassate. Mascherine abbassate, smartphone che passano di mano in mano per i selfie, senza guanti e senza forme di protezione e tutela". "È l'idea di Paese che hanno in mente e che propongono - prosegue l'esponente di Leu - Senza tutele, senza protezione, senza responsabilità collettiva. Secondo questi signori, quindi, il Covid19 non esiste. È la logica conseguenza del loro comportamento ed è il messaggio che danno a chi guarda. Poi mi raccomando, nelle aule del Parlamento - conclude Fratoianni - continuate pure a commemorare i morti di Bergamo... Vergogna". (Rin)