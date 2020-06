Polonia: Ue, sì a 1,6 miliardi di euro per compensare perdite grandi imprese e Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime polacco di circa 1,6 miliardi di euro che compensa parzialmente le grandi imprese e alcune piccole e medie imprese (Pmi) per le perdite subite a causa dell'epidemia di coronavirus e fornisce loro liquidità diretta attraverso prestiti. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che il regime, che sarà gestito dal Fondo di sviluppo polacco, fa parte dello "Scudo finanziario per le grandi imprese", un programma di sostegno istituito dalle autorità polacche. Il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti agevolati a tassi di interesse favorevoli che possono essere rimborsati entro il 30 settembre 2021 per un importo non superiore al 75 per cento del danno effettivo subito dalle società beneficiarie dal primo marzo al 31 agosto 2020 direttamente a causa dell'epidemia di coronavirus. La Commissione ha valutato la misura, che prevede sia il risarcimento del danno sia il sostegno alla liquidità, e ha riscontrato che compenserà i danni direttamente collegati all'epidemia di coronavirus e che la misura è proporzionata, poiché la compensazione prevista non supera quanto necessario per risarcire il danno. Inoltre, la Commissione ha concluso che la misura di sostegno alla liquidità è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Per la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "il regime di 1,6 miliardi di euro consentirà alla Polonia di risarcire le grandi imprese e alcune piccole e medie imprese per i danni subiti a seguito dell'epidemia di coronavirus, sostenendo al contempo le loro esigenze di liquidità immediate. La misura aiuterà tali imprese a continuare le loro attività durante e dopo l'epidemia". (Beb)