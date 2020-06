Ue: Commissione, ad azione esterna 118,2 miliardi di euro in Qfp 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, un bilancio di 118,2 miliardi di euro per l'azione esterna. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che 15,5 miliardi di euro sono previsti per il sostegno dei paesi partner dell'Ue negli sforzi di recupero dalla pandemia di Covid 19, un altro miliardo di euro è previsto per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (Efsd) dall'attuale bilancio dell'Ue per una risposta immediata alla crisi, arrotondando i fondi aggiuntivi a 16,5 miliardi. Su 118,2 miliardi di euro, lo strumento principale, lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Ndici), riceverà 86 miliardi di euro, compresi 10,5 miliardi di euro del nuovo strumento europeo di recupero ('Next Generation Eu'). Il bilancio per gli aiuti umanitari aumenterà di 5 miliardi di euro, a 14,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'assistenza preadesione, la Commissione mantiene l'importo di 12,9 miliardi di euro per il prossimo quadro finanziario pluriennale. (Beb)