Polonia-Italia: ambasciata a Varsavia illuminata con il tricolore

- Festa della Repubblica in versione digitale quest'anno per l'ambasciata italiana in Polonia. Tradizionalmente il 2 giugno l'ambasciata di Varsavia organizzava un grande ricevimento alla presenza delle rappresentanze diplomatiche internazionali, che hanno sede nella capitale polacca, e di un ampio spaccato degli italiani in Polonia. Quest'anno, in tempi di coronavirus, l'ambasciatore Aldo Amati ha scelto di festeggiare il giorno della Repubblica illuminando col tricolore il palazzo Szenklier, sede dell'ambasciata, e diffondendo un video messaggio che fa il punto sulle relazioni italo-polacche soprattutto nell'ottica di una ripresa degli intensi rapporti economici che intercorrono tra Italia e Polonia (23 miliardi di euro di interscambio nel 2019). Nel messaggio l'ambasciatore Amati ricorda anche il sostegno a favore dei connazionali che hanno avuto bisogno di rientrare in Italia e le ulteriori diverse azioni che il Sistema Italia in Polonia ha svolto per aiutare chiunque sia stato messo in difficoltà dalla pandemia. (Vap)