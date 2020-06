Ostia: Fd'I, solidarietà a Giorgia Meloni per scritte offensive e minacciose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave quanto accaduto ad Ostia, dove sono comparse delle scritte offensive e minacciose contro il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Una scritta di colore rosso lasciata con il simbolo della falce e martello sul muro di fronte a un ristorante in via Bocche di Bonifacio, come riportato dagli agenti del commissariato Lido. Da Fdi Roma - concludono gli esponenti Fd'I - solidarietà a Giorgia Meloni e netta condanna contro vile attacco, potenziale atto terroristico e auspichiamo che le autorità competenti sappiano individuare e colpire i responsabili. Episodi vigliacchi da chi cerca solo lo scontro politico anziché il sano confronto delle idee". (Com)