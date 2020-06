Centrodestra: Bordoni (Lega), necessità di voltare pagina per ridare speranza agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra bandiera è il simbolo della nostra identità, un valore inclusivo che con orgoglio abbiamo rivendicato in centinaia di piazze italiane a partire da piazza del popolo a Roma. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Una giornata bellissima dove, con grande entusiasmo - aggiunge Bordoni - il centrodestra unito nell'abbraccio del tricolore ha ribadito la necessità di voltare pagina per ridare speranza agli italiani. La Lega di Matteo Salvini ribadisce a gran voce che oggi più che mai la politica ha bisogno di fatti, concretezza, rispetto, tutto il contrario di quello che vediamo sia a livello nazionale che locale". "Uno spettacolo poco serio e irrispettoso dell'impegno delle migliaia di donne e uomini che nell'emergenza nazionale hanno servito con dedizione il Paese. Ci prepariamo a scendere nuovamente in piazza in tutte le occasioni utili a rivendicare i diritti di un'Italia che non si arrende all'immobilismo ed al disfattismo. Stiamo lavorando uniti affinché il prossimo anno il tricolore, che oggi è partito da piazza del Popolo e via del Corso, arriverà fino in Campidoglio", conclude l'esponente della Lega. (Com)