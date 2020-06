Roma: ex generale Pappalardo, non fermarono marcia Mussolini mentre a noi bloccano i pullman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci hanno costretto a vivere come reclusi nelle nostre abitazioni. In 42 anni di servizio non ho mai visto tanti uomini delle forze dell'ordine in strada. Mussolini ha fatto la marcia su Roma e non lo ha fermato nessuno, a noi ci stanno fermando i pullman in strada per non farci manifestare”. Questa una delle invettive dell’ex generale Antonio Pappalardo che questo pomeriggio ha arringato i tanti appartenenti al movimento dei gilet arancioni radunati in piazza del Popolo. Rigorosamente senza mascherina, come la gran parte dei manifestanti, il generale Pappalardo ha voluto ribadire a gran voce: “Noi siamo il popolo, non siamo né di destra". Davanti al palco, dove si trovano alcune centinaia di persone, oltre a numerose bandiere arancioni sventolano anche diverse bandiere italiane. “Ci sono tanti - ha aggiunto - che si stanno ammalando ai polmoni per aver usato per troppo tempo le mascherine”. (Rin)