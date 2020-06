Kurz: "L'Austria riaprirà i confini con l'Italia quando i dati lo consentiranno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria auspica di poter riaprire i confini con l'Italia non appena la situazione epidemiologica lo consentirà. E' quanto affermato dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, in un'intervista al settimanale tedesco "Der Spiegel". Secondo Kurz, l'Italia vede ancora una situazione particolare riguardo la diffusione del coronavirus. "Il turismo conta per il 15 per cento del nostro Pil", ha osservato Kurz assicurando che il suo governo sta facendo il possibile per assicurare la possibilità di far svolgere vacanze sicure in Austria quest'estate. "Abbiamo investito molti soldi in un programma di test su ampia scala", ha dichiarato il cancelliere austriaco. (Res)