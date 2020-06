Romania: associazione costruttori, cittadini rientrati in patria rappresentano forza lavoro necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni ha bisogno dei lavoratori romeni che sono tornati nel paese, nel contesto della pandemia di Covid-19, dato che la carenza di manodopera in questo campo raggiunge le 500 mila unità. E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'associazione romena dei costruttori delle autostrade (Arca), che propone alle autorità di Bucarest un piano di misure affinché questi romeni rimangano e lavorino nel paese. L'organizzazione ritiene che il ritorno dei romeni in patria rappresenti "un'occasione unica per mantenere e capitalizzare" questa categoria di forza lavoro nel paese. In questo senso, i membri dell'Arca propongono a tutti i datori di lavoro delle costruzioni e alle autorità responsabili in questo settoreun piano per l'impiego di romeni che normalmente lavorano all'estero e che sono tornati nel paese dall'inizio dell'anno. (Rob)