2 giugno: sindaco Anzio celebra festa Repubblica, deposto corona a monumento caduti

- "Anzio non dimentica, i valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace". Questa mattina, il sindaco Candido De Angelis, insieme all'arciprete della chiesa Madre, padre Francesco Trani, al comandante della Polizia locale, Antonio Arancio e ad una rappresentanza delle autorità militari, politiche e delle associazioni combattentistiche e d'arma del territorio, in totale sicurezza per la salute pubblica, ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai Caduti, per celebrare il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. "Con la deposizione di questa mattina - si legge in una nota - la città di Anzio si è unita idealmente alla città di Codogno, dove è iniziato il percorso di sofferenza Covid-19 e dove il Presidente della Repubblica si è recato per ribadire i valori della Costituzione, ricordando nuovamente i tanti italiani morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà alle loro comunità". (Com)