2 giugno: Fapi, Italia che produce in piazza, merita ascolto da governo

- Sono scesi in piazza oggi anche tantissimi artigiani, commercianti e piccoli imprenditori alla ricerca di ascolto da parte del governo. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, secondo cui le difficoltà economiche dell'Italia che produce non possono restare più nel silenzio. "Ogni testimonianza di democrazia merita ascolta e comprensione, in particolare quando proviene da quella parte del Paese abituata a mettersi in gioco con proprie risorse e capacità. Palazzo Chigi - aggiunge Sciotto - sta sottovalutando la portata della crisi economica che sta attraversando la nazione, in particolare nel Mezzogiorno, dove tante imprese hanno deciso di chiudere e quelle che hanno riaperto sono in difficoltà per il drastico calo dei consumi perché tanti lavoratori ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione". "Quando i cittadini abituati a lavorare decidono di manifestare, vuol dire che si avverte malessere e chi governa ha il dovere di intervenire con responsabilità ed urgenza", conclude Sciotto. (Rin)