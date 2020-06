Germania-Usa: ambasciatore Grenell lascia l'incarico a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense a Berlino, Richard Grenell, ha rassegnato le dimissioni dopo due anni di incarico. La guida dell'ambasciata Usa in Germania è stata assunta ad interim dalla vice ambasciatore Robin Quinville, secondo quanto indicato oggi dal portavoce della rappresentanza diplomatica Joseph Giordono-Scholz. Grenell stesso ha già confermato le sue dimissioni lunedì sera a Washington dopo aver incontrato il presidente Usa Donald Trump, come reso noto dall'ambasciatore tramite Instagram. Grenell ha rinunciato nelle scorse settimane anche all'incarico che aveva assunto ad interim per la guida dell'intelligence Usa, un posto ora ricoperto da John Ratcliffe. L'ambasciatore Grenell, attivo anche come inviato speciale Usa nel dialogo tra Kosovo e Serbia, è considerato molto fedele a Trump. Durante il suo operato a Berlino, ha avuto rapporti piuttosto tesi con il ministero degli Esteri oltre che con la cancelleria guidata da Angela Merkel. (Geb)