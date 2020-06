Roma: ex generale Pappalardo, popolo scendi in piazza e ribellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non conto niente è il popolo che comanda. Popolo, uscite dal guscio, scendete in piazza, ribellatevi”. È l’invito lanciato dall’ex generale Antonio Pappalardo ai membri del Movimento dei gilet arancioni radunati oggi in piazza del Popolo a Roma. “Noi - ha aggiunto - siamo qui per votare subito un nuovo Parlamento e chiediamo una nostra moneta nazionale". Inoltre, l’ex leader del movimento dei forconi, ha invitato la folla ad “abbracciarsi tutti: 'dice se vi abbracciate potete prendere il coronavirus', e vediamo se viene. Me li curo da me i polmoni”. (Rin)