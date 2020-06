Campania: Villani (M5s), si faccia chiarezza sulla gestione della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sceneggiate via social pagate a fior di quattrini con soldi pubblici dal presidente De Luca non impressionano più nessuno e soprattutto, non riescono a nascondere una verità ormai molto chiara, ovvero l'ingente spreco di denaro pubblico e il sospetto giro di affari che regge la gestione sanitaria della Regione Campania. Chiederemo al Ministero della Salute, di fare maggiore chiarezza sulla gestione della sanità in Campania, da pochi mesi uscita da un lungo commissariamento". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Virginia Villani (M5s) dopo la trasmissione Report sulla sanità in Campania: "Il MoVimento 5 Stelle ha segnalato più volte, e in tutte le sedi opportune, l'assenza totale di organizzazione delle strutture ospedaliere esistenti nell'ottica di gestione dei pazienti Covid19 e ha chiesto al governatore una collaborazione fattiva per coordinare le risorse in un momento storico così grave. Nel frattempo però De Luca, secondo quanto si apprende, era impegnato a distribuire i pazienti Covid19 in condizioni critiche, in strutture inadeguate del feudo Salernitano per ricevere tali tipi di degenti. Intanto i suoi fedelissimi hanno anche trovato il tempo per licenziare che ha fatto notare che stava commettendo una serie di scelte scellerate da un punto di vista sanitario, come nel caso dell' infettivologo Luigi Greco, a cui abbiamo espresso subito la nostra solidarietà". (Ren)