Roma: Pedica (Pd), basta pagliacciate, insulti a Mattarella vergognosi

- Basta pagliacciate che offendono la memoria delle vittime del coronavirus e le nostre istituzioni. Chi insulta Mattarella, insulta l'Italia intera. Lo dichiara, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Certe manifestazioni sono una vergogna - aggiunge - soprattutto se organizzate in una giornata in cui il capo dello Stato, con la sua visita a Codogno, manda un grande messaggio di speranza a tutta la nazione. Questi fantomatici gilet arancioni farebbero bene a starsene a casa, invece di creare pericolosi assembramenti. Certe iniziative andrebbero assolutamente vietate". (Com)