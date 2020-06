2 giugno: De Petris (Leu), Salvini e destra irresponsabili, a rischio salute di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra ha interpretato a modo suo l'appello a un'unità morale lanciato con parole alte e responsabili del presidente Mattarella: lo ha letteralmente rovesciato con una manifestazione di parte, faziosa, che mirava solo a seminare lacerazioni e discordia. Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Salvini e la destra, però, sono andati molto oltre questa concezione miserevole della politica. Sfidando ogni senso di responsabilità si sono assembrati, hanno scattato selfie passando i telefoni di mano in mano, si sono tolti le mascherine, a partire da Salvini, ignorando ogni regola e di fatto esortando gli italiani a fare lo stesso. E' un comportamento ignobile, un insulto per le centinaia di medici che hanno dato la vita per contrastare il virus e per tutti gli italiani che in questi mesi hanno sopportato grandi sacrifici che rischiano ora di essere vanificati da questo esempio di irresponsabilità. Temo che oggi pomeriggio, con la manifestazione dei gilet arancioni, assisteremo di nuovo allo stesso spettacolo, ma la realtà è che tra Pappalardo e Salvini non c'è alcuna differenza", prosegue la presidente De Petris. "Presenteremo subito – dichiara la presidente De Petris – un'interrogazione su queste manifestazioni che cercano di ottenere consensi anche a costo di mettere a repentaglio la salute pubblica. Questa è la ripartenza che hanno in mente Salvini e la destra: eliminazione di tutte le regole ambientali, delle garanzie per i lavoratori e della stessa difesa della salute di tutti". (Rin)