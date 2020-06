Fase 2: Coldiretti, frontiere aperte per 9,4 milioni di turisti stranieri a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 9,4 milioni i viaggiatori stranieri che lo scorso anno hanno scelto il mese di giugno per fare un vacanza in Italia sui quali pero‘ ora grava una pesante incognita per i vincoli posti da diversi Paesi e per le preoccupazioni e la crisi causate dall’emergenza covid. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia in occasione dell’apertura delle frontiere nazionali senza bisogno di quarantena ai cittadini europei a partire dal 3 giugno mentre occorrerà attendere il 15 giugno per quelli che giungono da fuori dei confini comunitari. Se per la presenza straniera in Italia c’è una forte preoccupazione come dimostra il via libera condizionato dell'Austria, la speranza – sottolinea la Coldiretti – viene riposta sui 7 milioni di italiani che scelgono il mese di giugno per andare in vacanza che quest’anno per la stragrande maggioranza sarà Made in Italy grazie al via libera agli spostamenti tra Regioni. Infatti - precisa la Coldiretti - il 40 per cento di italiani che preferiva viaggi all’estero potrebbe decidere, per forza o convinzione, di rimanere nel Belpaese. (segue) (Com)