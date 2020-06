Napoli: Borrelli (Verdi), morte operai a Pianura faccia riflettere su abusivismo edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Pianura due operai edili sono morti schiacciati da un muro di contenimento durante alcuni lavori ritenuti abusivi. Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime. Questa è una tragedia immane che deve farci riflettere. La scomparsa di quelle persone ci fa capire quanto sia pericoloso e irresponsabile continuare nella pratica dell'abusivismo edilizio in una zona già martoriata". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Negli ultimi anni qualcuno ha addirittura detto che gli abusi edilizi ormai erano finiti, invece si continua e si mettono a rischio zone franose senza alcuna competenza. Ci chiediamo come sia possibile che nessuno si sia accorto di quei lavori illeciti, chi aveva il compito di sorvegliare e non l'ha fatto va punito". (Ren)