Centrodestra: Ciacciarelli (Lega), italiani vogliono Salvini premier

- Una bellissima giornata tricolore, in occasione della festa della Repubblica a Roma. Tanto entusiasmo e voglia di ripartire tra la gente. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Gli italiani vogliono Matteo Salvini premier alla guida di un governo di centrodestra - aggiunge - che dia voce alle esigenze del popolo. L'emergenza Coronavirus ha messo a nudo tutta l'inadeguatezza del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del governo giallo-rosso che ha varato provvedimenti confusi e inadeguati per imprese, commercianti e cittadini, che sono sull'orlo dell'esasperazione! Sono stati dimenticati da Pd e Cinque stelle. Noi vogliamo essere il loro megafono, il loro faro, per ripartire, e sostenere concretamente il tessuto produttivo di questo Paese". (Com)