2 Giugno: Peluso (Fd'I), festa dedicata a chi non si arrende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha dedicato la Festa della Repubblica a tutti gli italiani che non si arrendono e che vogliono farcela contro i governi dei bluff". E' quanto ha affermato la dirigente nazionale di FdI, vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso, partecipando stamani alla manifestazione del centrodestra in piazza Matteotti, a Napoli: "Dedichiamo la Festa della Repubblica ai lavoratori, agli imprenditori, ai disoccupati, a tutte le categorie economiche e sociali che non hanno trovato risposte adeguate in questo governo affinché, con la guida di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, possano ricostruire la nostra nazione per renderla sovrana, produttiva e autosufficiente". Peluso ha concluso: "Nel solco di tale pensiero, siamo pronti alle prossime elezioni regionali in Campania per le quali metteremo in campo le migliori energie politiche e del mondo civico a cominciare dall'eventuale candidato presidente Edmondo Cirielli, altissima espressione della destra campana ed italiana" .(Ren)