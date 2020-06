Repubblica Ceca: premier Babis nega accuse su disegno di legge a suo vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco Andrej Babis ha respinto le accuse secondo cui un disegno di legge recentemente licenziato dal governo lo faciliterebbe nel nascondere i suoi legami con il gruppo industriale Agrofert. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il disegno va a modificare la normativa in materia di beneficiari effettivi di una proprietà. Se andasse in porto, i critici del premier ritengono che la legge gli consentirebbe di non apparire come il titolare della compagnia Agrofert, ma solamente come proprietario dei fondi fiduciari a cui il gruppo è stato affidato prima che diventasse capo del governo. Babis dichiara che si tratta di assurdità. Il testo è stato tuttavia licenziato dal Consiglio dei ministri senza i voti dei socialdemocratici, alleati di Ano nel governo di minoranza da lui guidato. (Vap)