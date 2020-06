Ue: commissaria Johansson, in vista apertura frontiere necessaria massima disciplina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'apertura delle frontiere è necessaria la massima disciplina. Lo ha scritto su Twitter la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. "Davanti a noi abbiamo una settimana importante per il coordinamento dell'ulteriore apertura delle frontiere con gli Stati membri. E' necessaria la massima disciplina quando una folla si avvicina all'uscita. Prudenza e coordinamento. La Commissione europea può continuare ad essere un buon amministratore, ma abbiamo bisogno che tutti camminino e non corrano", ha scritto. (Beb)