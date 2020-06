Egitto: 7240 persone multate per violazione misure anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno egiziano ha reso noto di aver intrapreso un'azione legale, nelle ultime 24 ore, nei confronti di circa 7240 persone che non indossavano le maschere mediche come parte delle misure anti-coronavirus. A metà maggio, il governo egiziano ha deciso l'uso obbligatorio delle mascherine nelle strade del Paese per controllare la diffusione del coronavirus. In base al decreto, il trasgressore viene multato per 4000 sterline egiziane (250 dollari). Secondo il governo, la decisione mira a evitare un lock-down completo che causerebbe grandi perdite economiche al paese. (Cae)