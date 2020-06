Hong Kong: ministro Esteri britannico Raab invita la Cina a "non varcare il Rubicone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha intimato alla Cina di "non varcare il Rubicone" riguardo Hong Kong, tornando a rispettare i suoi obblighi in base al diritto internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, parlando in parlamento a Londra. "La palla è nel campo del governo della Cina, è una scelta da prendere là", ha osservato Raab secondo cui Pechino può scegliere se "varcare il Rubicone, e violare l'autonomia ed i diritti del popolo di Hong Kong" o "fare un passo indietro, comprendere la preoccupazione diffusa nella comunità internazionale e tornare al rispetto delle responsabilità come un paese guida della comunità internazionale". Secondo Raab, Londra non vuole impedire a Pechino di crescere, "anzi diamo il benvenuto alla Cina come un paese guida della comunità internazionale e auspichiamo di coinvolgerlo in ogni questione dal commercio al cambiamento climatico". (Rel)