Coronavirus: Castaldi (M5s), Salvini irresponsabile, su App Immuni solo falsità

- Che Salvini sia un irresponsabile non lo scopriamo oggi, parliamo di una persona che ha fatto cadere un governo ad agosto a caccia dei 'pieni poteri', parliamo di un diffusore seriale di fake news certificato anche dalla stampa internazionale. Lo afferma il sottosegretario per i Rapporti col Parlamento, Gianluca Castaldi (M5s). "Ma almeno sull'App Immuni poteva tacere, invece di alimentare complottismi insensati: si tratta di uno strumento semplice e moderno per contrastare la diffusione del Coronavirus. Installarlo è facoltativo e la privacy è garantita al 100 per cento. Chi insinua che ci sia altro dietro fa solo propaganda politica con l'arma più meschina e pericolosa, quella della disinformazione e delle falsità, a danno della sicurezza e della salute degli italiani", aggiunge. (Rin)