Russia-Italia: Enel illumina la centrale di Konakovskaya con bandiere dei due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra il primo ed il 2 giugno, alla vigilia della celebrazione del 74mo anniversario della Repubblica italiana, i dipendenti di Enel Russia hanno illuminato la centrale elettrica russa di Konakovskaya con i colori delle bandiere dei due paesi a simboleggiare la forte alleanza tra i popoli di Italia e Russia in questo momento difficile. “Un'amicizia irremovibile e duratura tra Italia e Russia è la risposta a un'emergenza senza precedenti legata alla pandemia di coronavirus. Essendo in autoisolamento, non possiamo visitare parenti, stare insieme agli amici, visitare luoghi interessanti. Abbiamo smesso di viaggiare e i viaggi di lavoro sono stati ridotti al minimo. Comprendiamo la necessità di limitare i contatti faccia a faccia, ma nei nostri pensieri, sentimenti e piani per il futuro siamo ancora aperti. Nelle centrali elettriche dell'azienda adottiamo tutte le misure necessarie per proteggere la salute del personale e i collaboratori a contratto dalla possibilità di contagio. Le relazioni affettuose sono sempre state legate all'Italia e alla Russia e durante questo periodo i paesi hanno mostrato un vivido e sincero esempio di vera amicizia. E siamo qui per riempirlo con la nostra energia", ha dichiarato Carlo Palasciano Villamagna, direttore di Enel in Russia. (segue) (Rum)