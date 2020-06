Giustizia: Grimoldi (Lega), ci aspetteremmo che Conte proferisse parola su quel che è successo in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi governa è andato al governo chiedendo giustizia equità e rispetto delle leggi: ci aspetteremmo che il signor Conte proferisse parola su quello che è successo nell'ambito della magistratura perché in un Paese normale non si è mai vista una magistratura che dichiara che un avversario politico, una parte politica è riconducibile alla merda". Lo ha detto il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, dal palco della manifestazione del centrodestra in piazza del Duomo a Milano. "C'è una parte di magistratura dichiaratamente di sinistra, dichiaratamente comunista - ha proseguito Grimoldi - che è minoranza anche nella magistratura, ma mette i suoi amici invece dei magistrati che meritano. Invece mettono i magistrati comunisti che rompono le palle a una parte politica ben precisa". (Rem)