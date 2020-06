Giustizia: Grimoldi (Lega), magistrati che volevano processare Salvini dovrebbero essere processati per alto tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un Paese normale sarebbe già intervenuta la politica e il parlamento ad azzerare il Csm e mandare a casa una magistratura che processa un leader di partito perché, quando è stato ministro, ha fatto quello che aveva detto in campagna elettorale e cioè immigrazione clandestina zero. In un paese normale questi magistrati dovrebbero essere processati per alto tradimento verso l'Italia, non Salvini". Lo ha detto il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, dal palco della manifestazione del centrodestra in piazza del Duomo a Milano. (Rem)