- "La magistratura fa il suo lavoro e noi lo abbiamo sempre rispettato, abbiamo fatto del nostro meglio e il massimo in un momento in cui le scelte andavano fatte in pochi minuti". Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine della manifestazione del centro destra in piazza del Duomo a Milano (Video: Agenzia Nova) (Rem)