Messico: coronavirus, superate le diecimila vittime

- È salito a 10.167 il numero di morti in Messico per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus, 151 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali secondo cui i contagi, a tutto il 1 giugno, hanno toccato quota 93.435. Il numero più alto di vittime, 501, è stato registrato il 26 maggio. Il Messico è per numero di contagio il quattordicesimo paese al mondo, il quarto in America latina. Per numero di decessi è il secondo nella regione, dopo il Brasile. La soglia dei diecimila morti è stata superata nel giorno di avvio del percorso disegnato dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador per riportare il paese alla "nuova normalità" dettata dalla presenza del nuovo coronavirus. Da ieri, formalmente, diventa possibile procedere a una progressiva riapertura del paese ma con una gradualità stato per stato, legata all'evoluzione dei contagi, certificata da un "semaforo" di quattro colori. (segue) (Mec)