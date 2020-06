Fase 2: Mattarella, da Codogno vogliamo ripartire con grande speranza per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qui nella casa comunale di Codogno in questa visita breve ma davvero sentita e intensa - come poche ore fa a Roma all’Altare della Patria - è presente l’Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. In una continuità ideale in cui celebriamo ciò che tiene unito il nostro Paese: la sua forza morale. Da qui vogliamo ripartire con la più grande speranza per il futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento da Codogno. “Grazie al presidente, ai sindaci, al nostro governo, alla nostra società e grazie in questo momento in cui progettiamo la ripartenza a tutti i nostri concittadini per l’esempio che hanno dato a tutta Europa e nel mondo”, ha concluso il Capo dello Stato. (Rem)