Coronavirus: Fontana, Lombardia ha contato troppe vittime

- “Questi luoghi hanno per primi sofferto le terribili conseguenze dell’epidemia e hanno pagato un prezzo più alto in termini di vite umane e di sacrifici. La Lombardia ha contato troppe vittime, uomini e donne dietro alle quali ci sono famiglie, affetti e storie che dobbiamo ricordare ogni giorno e a cui va il nostro cordoglio”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento da Codogno, nel basso Lodigiano, in occasione della visita del Presidente della Repubblica. “Ma - ha evidenziato il governatore - dobbiamo anche ricordare le migliaia di malati curati con indicibile attenzione e con una forza e una determinazione che soltanto il nostro personale sanitario ha saputo dare e voglio anche ricordare che un aiuto al nostro territorio è arrivato anche dal resto del mondo. A tutti loro - ha concluso - bisogna rivolgere indistintamente un grande grazie per la dedizione e l’affetto che hanno dimostrato verso i malati”. (Rem)