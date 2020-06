Centrodestra: Tajani (FI), ascoltare Mattarella e lavorare tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dovremmo ascoltare l'appello del Capo dello stato, dobbiamo lavorare tutti insieme”. Questo il pensiero del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che stamane ha partecipato alla manifestazione del centrodestra a Roma. Per l’ex presidente del parlamento europeo, “ci sono grandi opportunità anche dall'Europa. Ci sono 200-255 miliardi che potremmo utilizzare. Il progetto per il rilancio del paese - ha chiarito - lo si scrive in parlamento, non lo scrive solo la maggioranza ma con le opposizioni ascoltando tutte le categorie produttive che hanno lanciato un grido di dolore a cui abbiamo risposto positivamente giorni fa. Dobbiamo farci carico dei loro problemi”. (Rin)