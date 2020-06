Italia-Albania: presidente Meta, rapporti di partenariato sempre più stretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha inviato una lettera al capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 74mo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Meta ha sottolineato gli stretti rapporti esistenti tra Italia e Albania, auspicando il superamento della pandemia del coronavirus in modo da poter tornare presto alla normalità e ad un "futuro migliore per tutti noi". "Oggi Albania e Italia hanno rapporti speciali di partenariato strategico, che si riflettono in tutte le aree e dimensioni della cooperazione bilaterale, multilaterale e di altre iniziative o organizzazioni regionali e internazionali", ha dichiarato Meta. "I nostri due popoli, amici da secoli, interagiscono sempre di più tra loro", ha aggiunto il presidente albanese definendo la comunità arbëresh in Italia "un ponte stabile" tra i due paesi "così come le migliaia di albanesi che hanno trovato ospitalità e sostegno in Italia dopo gli anni Novanta". Meta ha infine ringraziato Mattarella per il costante sostegno dell'Italia al processo di integrazione dell'Albania nell'Ue.(Alt)