2 giugno: Bellanova, un Patto sociale ed economico e alleanza con le nuove generazioni

Abbiamo davanti a noi un compito enorme, che ha bisogno dell'impegno e della dedizione di tutti. Un grande patto sociale ed economico perché questo Paese possa dimostrare, come già accaduto altre volte nella sua storia, tutta l'energia, la forza, l'eccellenza, di cui è capace. Lo afferma il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, che stamattina a Lecce ha partecipato alle celebrazioni per il 2 giugno in Piazza Italia. "Non è in gioco solo la nostra economia o il posizionamento di questo o quel settore: è in gioco il futuro delle nuove generazioni. Ed è con loro, soprattutto, che oggi dobbiamo essere capaci di siglare un'alleanza", aggiunge. "Celebriamo oggi una scelta che non fu facile e per molti versi sofferta", prosegue Bellanova, secondo cui "se ricordiamo che, soprattutto nel Mezzogiorno e qui a Lecce, si trattò di scelta tutt'altro che unanime. Eppure la fedeltà alla Repubblica si andò costruendo in una lunga stagione di confronto politico interno e internazionale, spesso aspro, sempre difficile, ma che costruì le basi per una crescita civile, sociale ed economica senza precedenti.