2 giugno: Bellanova, un Patto sociale ed economico e alleanza con le nuove generazioni (2)

- "Non siamo nelle stesse condizioni dell’immediato dopoguerra, se non altro perché il cumulo d’esperienza è ben più poderoso. Ma anche perché di quella storia rischia di mancare lo spirito unitario pur nella contrapposizione dialettica, la consapevolezza profonda che il legittimo interesse di parte non può né deve essere staccato dall’imperativo del bene della cosa pubblica che viene prima di ciascuno di noi perché resti dopo di noi", dichiara Bellanova. Secondo i ministro, il rilancio di cui parliamo da giorni, la ripresa che il Paese aspetta, esigono grande qualità nell’agire di ognuno, non solo dell’intera filiera istituzionale. "Tutti siamo chiamati a dare il meglio nell’interesse del Paese, anche se questo dovesse equivalere a piccole o meno piccole cessioni di sovranità o al venir meno di rendite di posizione. Non è tempo degli egoismi sterili ma di recuperare il senso profondo e politico della responsabilità e della generosità”, conclude. (Rin)