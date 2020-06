2 giugno: Gallera (FI), qui per rivendicare orgoglio di Regione Lombardia oggetto attacchi inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Mattarella aveva richiamato all'unità e noi oggi siamo qui per ringraziare tantissimi italiani, soprattutto infermieri e medici, che nel momento del bisogno sono venuti a lavorare da tutte le regioni, ma anche per rivendicare l'orgoglio di una regione che è stata oggetto di attacchi inaccettabili inverecondi e immotivati". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al suo arrivo in piazza del Duomo a Milano per la manifestazione del centro destra. "Non ci arrendiamo alle difficoltà economiche dovute al Covid - ha proseguito l'assessore di Forza Italia - e siamo qui anche per dire che la macchina del fango messa in campo non passerà, non passerà la voglia di delegittimare la Lombardia". (Rem)