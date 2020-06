Coronavirus: Fontana, nel buio dei giorni trascorsi mai mancata la vicinanza di tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci approcciamo ad una nuova normalità che non sarà più la stessa di prima: dovremo avere nuovi ritmi, abitudini e tempi diversi in una sorta di rinnovato senso civico al quale ci dobbiamo adeguare se vogliamo rispettare la nostra vita e quella degli altri. Nel buio dei giorni trascorsi non è mai mancata la solidarietà e la vicinanza dell’Italia tutta". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento da Codogno in occasione della visita del Presidente della Repubblica. "Innanzitutto - ha aggiunto - bisogna ricordare il nostro Presidente che ha sempre in ogni momento ha dimostrato la sua presenza e si è sempre interessato personalmente per sapere come stessero andando le cose sul nostro territorio". (Rem)