Fase 2: Fontana, spirito di vicinanza e condivisione sia motore per ripartenza

- "Questo spirito di vicinanza e di condivisione deve essere il motore per una ripartenza di un Paese unito pur nelle sue differenze". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento da Codogno in occasione della visita del Capo dello Stato. "‘Dove lacrima un'altra sventura non c'e' cor che non batta per te'", ha aggiunto il governatore spiegando che "con queste parole del Manzoni dobbiamo continuare ad amare il nostro territorio e la nostra Italia. Viva la Lombardia, viva l'Italia". (Rem)