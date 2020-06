Fase 2: Boccalini (Taxiblu), domani in Lombardia sciopero di 14 ore, categoria è stata dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia uno sciopero dalle 8 alle 22 è stato indetto per domandi dalla categoria dei tassisti. “Purtroppo in situazioni di estrema difficoltà – spiega Emilio Boccalini presidente di Taxiblu di Milano- come quella che come categoria stiamo vivendo le soluzioni, nel limite e rispetto della civiltà e delle leggi, devono essere “estreme” come lo può essere uno sciopero. Per questo nella giornata di domani, dalle ore 8 alle ore 22, io come tanti altri colleghi tassisti ci fermeremo per sottolineare il momento difficile che da mesi ci vede con incassi al 10 per cento rispetto al periodo pre emergenza e che ad oggi ci vede in totale abbandono da parte delle istituzioni, soprattutto dal Comune di Milano e da Regione Lombardia". "In una giornata importante come quella di oggi, quella in cui si celebra la Festa della Repubblica, tengo a ricordare - sottolinea Boccalini - infatti che nei momenti di estrema difficoltà la nostra categoria si è messa a disposizione delle persone più bisognose, offrendosi per consegne di medicinali, generi di prima necessità e come sempre con le corse per il trasporto sociale. Corse di questo tipo che ovviamente svolgeremo anche nella giornata di sciopero di domani, ricordando che come presidente del Radiotaxi devo garantire l’operatività della centrale radio che sarà quindi attiva. Perché come già detto siamo e rimaniamo pienamente al servizio della cittadinanza più bisognosa. Lo sciopero di domani, al quale come operatore aderirò –conclude Boccalini- vuole essere un ulteriore tentativo di sensibilizzare le istituzioni nei confronti di tanti lavoratori che ad oggi non hanno visto nessun tipo di aiuto concreto per la categoria e vedono in serio pericolo il proprio futuro”. (com)