Ue: Kurz, l'Unione non si riduce a Francia e Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va bene che paesi grandi come Germania e Francia uniscano le forze e facciano proposte. Ma l'Ue non consiste solamente in due Stati membri", ha osservato il cancelliere austriaco. Kurz ha precisato che Vienna è pronta ad aiutare i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia, come l'Italia, ma con aiuti mirati e con un "chiaro limite temporale". Riguardo la proposta franco-tedesca, Kurz ha osservato che "tutto questo potrà funzionare solamente se ciascuno tiene sotto controllo i suoi conti". "Siamo in solidarietà e, come contributori netti, siamo già di per se generosi, in quanto paghiamo più di quanto otteniamo". (Res)