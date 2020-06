Usa: taglia da 5 milioni di dollari per arrestare alto funzionario Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per informazioni che possano portare "all'aresto" o "all'incriminazione" di Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho, titolare dell'agenzia che vigila sulle "criptomonete", accusato di essere parte del "crimine organizzato transnazionale". In una nota, il dipartimento di Stato segnala che il funzionario "ha disatteso la fiducia pubblica cospirando per il riciclaggio di fondi pubblici ottenuti in Venezuela". Rodriguez Camacho, riferisce il Dipartimento, è stato accusato da un tribunale di New York, assieme al ministro del Petrolio del Venezuela, Tareck el Aissami, di didiversi erati tra cui il riciclaggio di denaro sporco. I venezuelani "meritano un governo che abbiano eletto liberamente e i cui rappresentanti non cospirino con alleati per partecipare a furti contro il popolo", si legge nella nota che riafferma l'impegno di Washington a "restaurare" la democrazia nel paese, "attraverso elezioni presidenziali libere e giuste". (segue) (Nys)