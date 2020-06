Usa: taglia da 5 milioni di dollari per arrestare alto funzionario Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo il dipartimento di Stato Usa aveva annunciato ricompense fino ai 15 milioni di dollari per avesse fornito informazioni utili all’arresto del presidente Nicolas Maduro e di alti funzionari messi accusati di cospirare con una fazione dissidente delle Farc per “inondare gli Stati Uniti di cocaina”: il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), Diosdado Cabello, l’ex capo dell'intelligence militare, Hugo Carvajal Barrios, l’ex comandante dell’esercito, Cliver Alcalà Cordones, e il ministro delle industrie e della produzione nazionale, Tareck Zaidan El Aissami Maddah. In particolare, il dipartimento offre una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni legate a Maduro, e ricompense fino a dieci milioni di dollari ciascuno per informazioni legate agli altri ricercati. Nell'esercizio di “posizioni chiave nel regime di Maduro, queste persone hanno violato la fiducia dei cittadini facilitando le spedizioni di droga dal Venezuela”, si leggeva nella nota diffusa dal Dipartimento di Stato. (Nys)