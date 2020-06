Centrodestra: assembramenti in piazza del Popolo tra un selfie e l’altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva essere un sit in con distanziamento ma, viste le centinaia di persone arrivate in piazza del Popolo, l’iniziativa di questa mattina del centrodestra si è trasformata in una vera e propria manifestazione. Con tanto di selfie e assembramenti. Intorno alla grande bandiera dell’Italia, disposta dall’inizio di via del corso al centro della piazza, i manifestanti hanno dato l’assedio ai tre leader politici che hanno lanciato l’iniziativa “l’Italia non si arrende” per strappare una foto o un breve saluto. Molti con la mascherina ma anche tanti senza intorno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani che non si sono negati ai selfie. (Rin)